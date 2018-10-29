Beşiktaş taraftarı Oğuzhan Özyakup'a ıslıkla tepki verdi
Beşiktaş taraftarları, 65. dakikada oyundan çıkan Oğuzhan Özyakup'u ıslıkladı.
Beşiktaş taraftarları, Rizespor maçının 2. yarısında Oğuzhan Özyakup'a tepki gösterdi.
50. dakikada Rizespor'un Roco'nun kendi kalesine atığı gol sonrasında skoru 2-1'e getirmesinin ardından Karadeniz ekibinin oyunun kontrolünü eline geçirmesine kızan taraftarlar, Oğuzhan'ın kenara alınması ile patladı.
Beşiktaş taraftarı, 65. dakikada yerini Gary Medel'e bırakan Oğuzhan Özyakup'u kulübeye gidene kadar ıslıkladı. (Sporx)
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