Beşiktaş taraftarından Abdullah Avcı'ya büyük tepki
Beşiktaşlı taraftarlar, Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı'ya yönelik tepki dolu tezahüratlar yaptı.
Beşiktaşlı taraftarlar, Medipol Başakişehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı'ya tepki gösterdi.
Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmanın ilk yarısında, Beşiktaşlı taraftarlar, Başakşehirli futbolcuların oyunu soğutmak için zaman geçirdiğini düşünerek duruma tepki gösterdi.
Siyah-beyazlı futbolcular, Medipol Başakişehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı üzerinden bu tepkilerini dile getirdiler. Abdullah Avcı'nın dördüncü hakem Serkan Tokat'ın yandında bir pozisyona itiraz ettiği sırada siyah-beyazlı taraftarlar "Abdullah Avcı yere yatsana" tezahüratlarında bulundu.
Başakşehirli futbolcuların daha sonra tekrar yerde kaldığı anlarda, Beşiktaşlı taraftarlar, aynı tezahüratı tekrarladılar.
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