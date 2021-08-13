Beşiktaş taraftarından Abdullah Avcı'ya tepki

Beşiktaş taraftarları, Çaykur Rizespor maçında eski teknik direktörleri Abdullah Avcı'ya tepki gösterdi, "Abdullah Avcı yere yatsana" tezahüratı yaptı. Beşiktaş ile eski teknik direktörü Abdullah Avcı arasında tazminat konusundaki anlaşmazlık geçtiğimiz haftalarda karara bağlanmıştı.
Siyah Beyazlılar, tecrübeli teknik adama 20 milyon TL tazminat ödemişti. Beşiktaş taraftarları eski teknik direktörleri Abdullah Avcı aleyhinde uzun süre tezahüratlarda bulundu.
Yeni tip koronavirüs (KOVİD-19) salgını nedeniyle Süper Lig'de son taraftarlı maç 2020 yılının Mart ayında yapılmıştı.