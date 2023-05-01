İSTANBUL 20°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Mayıs 2023 Pazartesi / 11 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,4442
  • EURO
    21,4713
  • ALTIN
    1244.82
  • BIST100
    4617.93
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş taraftarından derbi sonrası coşkulu kutlama
Spor

Beşiktaş taraftarından derbi sonrası coşkulu kutlama

Süper Lig'in 32. haftasında lider Galatasaray'ı 3-1'lik skorla mağlup eden Beşiktaş'ın taraftarları maç sonu coşkulu kutlamalar gerçekleştirdi.

IHA1 Mayıs 2023 Pazartesi 00:45 - Güncelleme:
Beşiktaş taraftarından derbi sonrası coşkulu kutlama
ABONE OL

Beşiktaşlı taraftarlar, Galatasaray derbisinde alınan galibiyeti tesislerinde coşkuyla kutlandı.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta karşılaştığı Galatasaray'ı 1-0 geriden gelerek 3-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından futbolcular, galibiyet sevincini taraftarlarıyla paylaştı. Bazı siyah-beyazlı taraftarlar da Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne giderek derbi zaferini doyasıya kutladı. Takım otobüsünün gelmesiyle sevincin katlandığı gecede siyah-beyazlılar, meşale yakarak tezahüratlarda bulundu. Beşiktaş takımı da taraftarlarının sevincine ortak oldu.

Beşiktaş bu sezon çıktığı 31 resmi maçta 19 galibiyet, 8 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.