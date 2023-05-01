Beşiktaş taraftarından derbi sonrası coşkulu kutlama

Beşiktaşlı taraftarlar, Galatasaray derbisinde alınan galibiyeti tesislerinde coşkuyla kutlandı.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta karşılaştığı Galatasaray'ı 1-0 geriden gelerek 3-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından futbolcular, galibiyet sevincini taraftarlarıyla paylaştı. Bazı siyah-beyazlı taraftarlar da Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne giderek derbi zaferini doyasıya kutladı. Takım otobüsünün gelmesiyle sevincin katlandığı gecede siyah-beyazlılar, meşale yakarak tezahüratlarda bulundu. Beşiktaş takımı da taraftarlarının sevincine ortak oldu.

Beşiktaş bu sezon çıktığı 31 resmi maçta 19 galibiyet, 8 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti.