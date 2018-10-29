Beşiktaş taraftarından Fenerbahçe taraftarını kızdıran tezahürat

Beşiktaş - Rizespor maçı öncesinde siyah-beyazlı taraftarlar Fenerbahçe'yi hedef aldı.

Beşiktaş taraftarları, "Rize - Fener el ele, hep berabere kümeye" şeklinde tezahüratlar yaptı. Sarı-lacivertli taraftarlar, sosyal medyada bu mesajlara tepki gösterdi.

Fenerbahçe, 10 hafta sonunda Spor Toto Süper Lig'de 2 galibiyet ve 3 beraberlikle 9 puanda yer alıyor.