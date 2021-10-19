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Spor

Beşiktaş taraftarından hem destek hem tepki

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubunda Sporting Lizbon'a 4-1 kaybeden Beşiktaş'ta maçın ardından taraftar, oyuncuları ve teknik direktör Sergen Yalçın'ı tribüne çağırdı.

19 Ekim 2021 Salı 22:06 - Güncelleme: 19 Ekim 2021 Salı 22:06
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Beşiktaş'ın Sporting'e 4-1 mağlup olduğu karşılaşmada siyah-beyazlı taraftarlar, bazı oyunculara tepki gösterirken bazılarına ise destek oldu.

Karşılaşmada 4'üncü golün yenmesinin ardından N'Sakala ile oyuna sonradan dahil olan Gökhan Töre taraftarlar tarafından ıslıklarla protesto edildi. Bu oyuncular topla buluşmalarıyla birlikte uzun süre ıslıklandı.

ERSİN VE SERGEN YALÇIN'A DESTEK

Beşiktaş taraftarlar, teknik direktör Sergen Yalçın ve genç file bekçisi Ersin Destanoğlu'na ise destek çıktı. Teknik direktör Sergen Yalçın lehine uzun süre tempo tutulurken, genç kaleci Ersin Destanoğlu'na da alkışlarla destek verildi. Siyah-beyazlı taraftarlar, karşılaşmanın ardından Ersin Destanoğlu özelinde tüm takımı tribünlere davet etti. Soyunma odasına giden Sergen Yalçın, taraftarların uzun süre tempo tutmasının ardından tekrardan yeşil zemine geldi ve taraftarları selamladı.

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