İSTANBUL 24°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Ekim 2023 Pazar / 24 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,5847
  • EURO
    29,2358
  • ALTIN
    1625.44
  • BIST100
    8464.93
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş taraftarından ilginç protesto!
Spor

Beşiktaş taraftarından ilginç protesto!

Beşiktaşlı taraftarlar İstanbulspor maçı öncesi takıma tepki gösterdi ve sadece Vincent Aboubakar tribüne çağrıldı.

AA8 Ekim 2023 Pazar 16:12 - Güncelleme:
Beşiktaş taraftarından ilginç protesto!
ABONE OL

Beşiktaşlı taraftarlar, Lugano maçı sonrası tribünlere gelmeyen siyah-beyazlı futbolculara tepkisini İstanbulspor maçında gösterdi.

Siyah-beyazlı taraftarlar maçın başlamasının ardından 5 dakika sessiz kalıp, sırtlarını dönerek takımı protesto etti. Sessiz tepki bütün stadın "Yönetim istifa" tezahüratıyla sona erdi.

Lugano karşısında alınan mağlubiyet sonrasında tribünlerden çıkmayarak "Takım gelecek hesap verecek" diye tezahürat yapan taraftarlar, karşılaşma öncesinde stat hopörlerinden futbolcuların isimlerinin okunduğu sırada oyuncuları yuhaladı. Maç önü seremonisi sonrasında tribünlere giderek alkışlayan Beşiktaşlı oyuncular bir kez de burada yuhalandı.

Taraftarların alkışladığı tek oyuncu ise Vincent Aboubakar oldu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.