Beşiktaş taraftarından ilginç protesto!

Beşiktaşlı taraftarlar, Lugano maçı sonrası tribünlere gelmeyen siyah-beyazlı futbolculara tepkisini İstanbulspor maçında gösterdi.

Siyah-beyazlı taraftarlar maçın başlamasının ardından 5 dakika sessiz kalıp, sırtlarını dönerek takımı protesto etti. Sessiz tepki bütün stadın "Yönetim istifa" tezahüratıyla sona erdi.

Lugano karşısında alınan mağlubiyet sonrasında tribünlerden çıkmayarak "Takım gelecek hesap verecek" diye tezahürat yapan taraftarlar, karşılaşma öncesinde stat hopörlerinden futbolcuların isimlerinin okunduğu sırada oyuncuları yuhaladı. Maç önü seremonisi sonrasında tribünlere giderek alkışlayan Beşiktaşlı oyuncular bir kez de burada yuhalandı.

Taraftarların alkışladığı tek oyuncu ise Vincent Aboubakar oldu.