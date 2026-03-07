İSTANBUL 10°C / 4°C
Beşiktaş taraftarından koreografi! Derbi heyecanı

Beşiktaş taraftarı, Galatasaray derbisi öncesinde Tüpraş Stadyumu'nda koreografi hazırladı. Siyah-beyazlı futbolseverler marşlar ve tezahüratlarla derbi atmosferini yükseltti.

İHA7 Mart 2026 Cumartesi 20:08 - Güncelleme:
Beşiktaş taraftarı, Galatasaray derbisine yoğun ilgi gösterdi. Siyah-beyazlı futbolseverler, Tüpraş Stadyumu'nun etrafında marşlar söyleyip, meşaleler yakarak maç saatini bekledi.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, derbide Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Bu maça Beşiktaş taraftarı büyük ilgi gösterdi. Siyah-beyazlı futbolseverler, erken saatlerden itibaren stadın etrafında marşlar söyleyip, meşaleler yakarak maç saatini bekledi.

Satışa çıkan tüm biletleri tüketen siyah-beyazlı taraftarlar, takımını desteklemek için tribündeki yerlerini aldı.

Maçı deplasman tribününden takip edecek olan Galatasaray taraftarlarının da kendilerini ayrılan yeri tamamen doldurduğu görüldü.

