Beşiktaş taraftarından Tolgay'a özel koreografi

Başakşehir maçının devre arasında döner dürüm yiyen Tolgay’a hocası Şenol Güneş, “Neden yiyorsun?”diye sormuştu. Tolgay ise, “Hocam nasılsa oyuna almayacaksınız!” cevabını verince ipler koptu. F. Bahçe armasını öpen tecrübeli futbolcu, “Beşiktaş armasını hiç öpmemiştim” açıklamasını yaptı. Bugün “Dürümlü koreografi ” yapılması bekleniyor.

Akşam