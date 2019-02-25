İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3205
  • 6,0408
  • 227.737
  • 103.185
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Beşiktaş taraftarından Tolgay'a özel koreografi

Fenerbahçe’ye olaylı şekilde transfer olan Tolgay’a özel koreografi var.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Başakşehir maçının devre arasında döner dürüm yiyen Tolgay’a hocası Şenol Güneş, “Neden yiyorsun?”diye sormuştu. Tolgay ise, “Hocam nasılsa oyuna almayacaksınız!” cevabını verince ipler koptu. F. Bahçe armasını öpen tecrübeli futbolcu, “Beşiktaş armasını hiç öpmemiştim” açıklamasını yaptı. Bugün “Dürümlü koreografi ” yapılması bekleniyor.
 
Akşam

CHP programında Türk bayrağı ve Atatürk resmi önünde terör örgütü propagandası

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Kolombiya-Venezuela sınırında tansiyon düştü

Kolombiya-Venezuela sınırında tansiyon düştü

Personel alımı için ön başvurular başladı

Personel alımı için ön başvurular başladı

TEKNOFEST 2019 başvuruları başladı

TEKNOFEST 2019 başvuruları başladı

Oscar Ödülleri sahiplerini buldu

Oscar Ödülleri sahiplerini buldu

'100'ün üzerinde FETÖ teröristi Türkiye'ye getirildi'

'100'ün üzerinde FETÖ teröristi Türkiye'ye getirildi'

İran'dan ABD'ye Venezuela tepkisi

İran'dan ABD'ye Venezuela tepkisi

Valilik duyurdu: İstanbul'da okullar tatil edildi

Valilik duyurdu: İstanbul'da okullar tatil edildi

AB arayış içinde, Arap liderlerin yarısı katılmıyor

AB arayış içinde, Arap liderlerin yarısı katılmıyor
 

POPÜLER HABERLER

CHP programında Türk bayrağı ve Atatürk resmi önünde terör örgütü propagandası

CHP programında Türk bayrağı ve Atatürk resmi önünde terör örgütü propagandası

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA