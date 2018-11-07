Beşiktaş taraftarlarından Fikret Orman'a öfke! 'Paralar nerede?'
Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş Sompo Japan, Virtus Bologna'ya 94-90 mağlup olurken taraftarlar, maç sonunda 'Fikret Orman paralar nerede?' tezahüratında bulundu.
Beşiktaş Sompo Japan'da oyunculara maaş ödenmediği iddialarının ardından başkan Fikret Orman'a flaş bir protesto geldi.
Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş Sompo Japan, sahasında Virtus Bologna'ya 94-90 yenilirken karşılaşmanın ardından taraftarlar ''Fikret Orman paralar nerede?'' şeklinde tezahürat yaptılar.
Öte yandan Beşiktaş Sompo Japan, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 5. maçında 4. yenilgisini aldı.
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