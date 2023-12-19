İSTANBUL 13°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Aralık 2023 Salı / 7 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,0903
  • EURO
    31,8285
  • ALTIN
    1894.82
  • BIST100
    7694.63
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş, Tayyip Talha Sanuç'u bekliyor
Spor

Beşiktaş, Tayyip Talha Sanuç'u bekliyor

Beşiktaş'ta yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Tayyip Talha Sanuç'tan müjdeli haber bekleniyor.

Fanatik19 Aralık 2023 Salı 09:55 - Güncelleme:
Beşiktaş, Tayyip Talha Sanuç'u bekliyor
ABONE OL

Bu sezon özellikle stoper bölgesinde büyük sıkıntı çeken Beşiktaş'ta dört gözle beklenen transferlerin yanı sıra beklenen bir diğer isim de Tayyip Talha Sanuç...

Geçen sezon 2 Nisan'da Kadıköy'de oynanan derbi maçta diz çapraz bağları kopan 24 yaşındaki futbolcu, takımla çalışmalarını sürdürüyor. 9 ay sahalardan uzak kalan başarılı stoper, eksiklerini hızla kapatırken ikinci yarıya kadar tam hazır hale gelmesi bekleniyor.

TOPLAM 22 KARŞILAŞMAYA ÇIKTI

Beşiktaş'a geldiğinden bu yana şu ana kadar 22 resmi maça çıkan ve 1712 dakika sahada kalan 24 yaşındaki stoper Tayyip Talha Sanuç, 2 golle skora katkıda bulundu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.