Beşiktaş, Tayyip Talha Sanuç'u bekliyor

Bu sezon özellikle stoper bölgesinde büyük sıkıntı çeken Beşiktaş'ta dört gözle beklenen transferlerin yanı sıra beklenen bir diğer isim de Tayyip Talha Sanuç...

Geçen sezon 2 Nisan'da Kadıköy'de oynanan derbi maçta diz çapraz bağları kopan 24 yaşındaki futbolcu, takımla çalışmalarını sürdürüyor. 9 ay sahalardan uzak kalan başarılı stoper, eksiklerini hızla kapatırken ikinci yarıya kadar tam hazır hale gelmesi bekleniyor.

TOPLAM 22 KARŞILAŞMAYA ÇIKTI

Beşiktaş'a geldiğinden bu yana şu ana kadar 22 resmi maça çıkan ve 1712 dakika sahada kalan 24 yaşındaki stoper Tayyip Talha Sanuç, 2 golle skora katkıda bulundu.