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Spor

Beşiktaş teklifini yaptı! Fode Ballo-Toure'nin kararı bekleniyor

Transfer döneminin bitmesine saatler kala Beşiktaş'ta yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Siyah beyazlı ekip Milan'ın kadro planlamasında düşünmediği Senegalli oyuncu Fode Ballo-Toure'ye 2027 yılına kadar geçerli sözleşme teklif etti. İşte detaylar...

13 Eylül 2024 Cuma 09:27 - Güncelleme:
Beşiktaş teklifini yaptı! Fode Ballo-Toure'nin kararı bekleniyor
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Transfer döneminin son saatlerine girilirken Beşiktaş'tan sürpriz bir hamle geldi.

Nicolo Schira'nın haberine göre Beşiktaş, Milan'ın planları arasında yer almayan Fode Ballo-Toure'ye 2027 yılına kadar geçerli olan bir sözleşme teklif etti.

KARARI BEKLENİYOR

Senegalli oyuncu, Milan'ın yeşil ışık yaktığı transfer için birkaç saat süre istedi. Nihai kararını bugün verecek.

MILAN'DAKİ SÖZLEŞMESİ

Geçtiğimiz sezonu Fulham'da kiralık olarak geçiren Toure, Milan ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Daha önce PSG, Monaco, Lille ve Fulham formaları da giyen tecrübeli isim, kariyeri boyunca 213 maça çıktı ve 3 gol, 13 asist yaptı.

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