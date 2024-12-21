Beşiktaş Teknik Sorumlusu Halim Okta: Zor günlerden geçiyoruz

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Halim Okta, Alanyaspor ile berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalar yaptı.

Halim Okta yaptığı açıklamada, "Kazanamadığımız için çok üzgünüz. Maç öncesinde düşündüklerimizin tamamını yansıtamadık. Çok zor günlerden geçiyoruz kulüp olarak. Oyuncuların da fiziksel ve mantal yorgunlukları var." dedi.

Açıklamalarına devam eden Okta, "Bazı oyuncularımız sezon başından bu yana yoğun bir takvime girdi. Bazı oyuncular yeni yeni oynamaya başladı, maç eksiklikleri var. Bu aranın bize çok iyi geleceğini düşünüyoruz. Umuyorum ki ikinci yarıya çok daha hazır, dinamik olarak başlayacağız. Bütün umutlarımız bu yönde olacak." ifadelerini kullandı.

BASIN TOPLANTISI

Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Okta, "Kazanamadığımız için üzgünüz. Arzu ettiğimiz oyunu ortaya koyamadık. Pozisyonları değerlendiremedik." ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlıların idari açıdan yaşadığı sıkıntıların futbol takımını olumsuz etkilediğini belirten Halim Okta, "Oyuncuları motive etmek çok zor. Skorların kötü olması da onları olumsuz etkiliyor. Neler olduğunu biliyorlar ve motivasyonları oldukça düşük." diye görüş belirtti.

Karşılaşmanın 70. dakikasında oyuna alındıktan sonra taraftarların tepki gösterdiği Arthur Masuaku'ya ilişkin bir soruyu Okta, "Masuaku, Zaynutdinov'un sakatlığı nedeniyle çıkmak istediği için oyuna alındı." şeklinde yanıtladı.

Halim Okta, lige verilen arada duran toplarda yaşadıkları sıkıntıyı mutlaka çözeceklerini kaydetti.