Beşiktaş, TFF'den Şenol Güneş için tazminat istiyor

BEŞİKTAŞ ile Milli Takım arasında kalan Şenol Güneş’in durumu hakkında eski yöneticilerden Sinan Vardar ilginç açıklamalar yaptı. Haber1903.com’a konuşan Vardar şu bilgiyi verdi: Şenol Hoca, yüzde yüz milli takıma gidiyor. Ama bu sezon mu, şimdi mi olacak belli değil. Görüşmeler devam ediyor. Eğer TFF, Hoca için Beşiktaş’a tazminat öderse şimdi gidebilir. Öyle olacağını düşünüyorum. Şenol Hoca’nın alacağı var. Beşiktaş, alacağı tazminat ile Güneş’e ödemesini yapar ve dostane şekilde gider.

YERİNE TAMER TUNA GELECEK

Şenol Hoca ile konuştum ve sezon sonuna kadar kalmak istiyor. Arzusu bu. Şartlar elinde değil. Birkaç gün içinde ortaya çıkacak. Ya sezon sonuna kadar ikisini birden çalıştıracak ki; Şenol Hoca’nın buna gönlü yok ya da gidecek. Yerine Tamer hocanın gelmesi muhtemeldir.

Akşam