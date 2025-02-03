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Spor

Beşiktaş TFF'ye bildirdi! Cher Ndour ile yollar ayrıldı

Beşiktaş, 20 yaşındaki genç futbolcu Cher Ndour'un sözleşmesinin feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonuna bildirdi. İşte detaylar...

IHA3 Şubat 2025 Pazartesi 16:13 - Güncelleme:
Beşiktaş TFF'ye bildirdi! Cher Ndour ile yollar ayrıldı
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Beşiktaş, İtalyan orta saha oyuncusu Cher Ndour'un sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, sezon başında Fransa Ligue 1 temsilcisi Paris Saint-Germain'den kiralık olarak kadroya dahil ettiği 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Cher Ndour'un sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi.

Senegal asıllı İtalyan orta saha, 12'si Süper Lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere toplam 13 müsabakada siyah-beyazlı formayı giyerken, bu süreçte 1 gol atıp 2 de asist katkısı sağladı.

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