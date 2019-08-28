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Beşiktaş Thiago Maia için girişimlerine devam ediyor

Lille'den Thiago Maia'yı transfer etmek isteyen Beşiktaş'ın yıldız futbolcu için sunduğu kontrat şartları merak ediliyor.

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TM Dijital Haber Merkezi
 
Garry Medel’i Bologna’ya gönderen Beşiktaş ‘6’ numara arayışlarına Thiago Maia transferiyle son vermek üzere.
 
NEWCASTLE VE GENOA MAİA'DAN VAZGEÇTİ
 
Marcelo Bielsa döneminde Santos’tan 14 milyon Euro’ya alındığı gibi Lille’de iki sezonda 67 maça çıkan Maia, Soumare ve Andre’nin arkasında kalırken 22 yaşındaki Brezilyalının Beşiktaş’a gelmeye son derece sıcak baktığı öğrenildi. Ali Naibi’nin Fransız yöneticilerle masaya oturduğu öğrenilirken, transferde Newcastle ve Genoa’nın aradan çekilmesi siyah beyazlı kulübün elini güçlendirdiği belirtildi.
 
BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİ MERAK EDİLİYOR!
 
Premier Lig ekibi Newcatle’da Hayden, Young Ki, Colback ve Shelvey gibi tecrübeli ön liberoların olması İngilizleri Thiago Maia’dan vazgeçirirken, Genoa’nın 6,5 milyon Euro + bir sonraki satıştan yüzde 50 pay teklifinin kabul edilmemesi Beşiktaş’ı bu transferde yalnız başına bıraktı.

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