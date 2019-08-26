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Beşiktaş, Thiago Maia için Lille ile görüşmelere başladı

Beşiktaş, Thiago Maia'yı kiralamak için Lille Kulübü’yle görüşmelere başladı.

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Orta saha transferi için girişimlerini sürdüren Beşiktaş'ta gündeme son olarak Thiago Maia geldi.

TRT Spor'un haberine göre, Beşiktaş, Lille forması giyen 22 yaşındaki Brezilyalı Thiago Maia'yı kiralamak için Fransız ekibiyle görüşmelere başladı.

Maia'nın sol ayaklı olmasından dolayı teknik direktör Abdullah Avcı'nın öncelikli isimlerinden olduğu kaydedilirken, siyah beyazlıların bu hafta içerisinde en az 2 ismi kadrosuna katacağı ifade edildi.

2017-18 sezonunda Lille'e Santos'tan 14 milyon euro bedelle gelen Maia, geçtiğimiz sezon Ligue 1'de 25 maça çıkarken 1 asistle oynadı. 4 sarı kart gören genç oyuncu, 1100 dakika sahada kaldı

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