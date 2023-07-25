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Spor

Beşiktaş, Tiran maçının hazırlıklarına devam etti

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında, 27 Temmuz Perşembe günü Arnavutluk'un Tiran ekibini konuk edecek olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

AA25 Temmuz 2023 Salı 22:38 - Güncelleme:
Beşiktaş, Tiran maçının hazırlıklarına devam etti
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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirildi.

Çalışmayı başkan Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu üyeleri Umut Tahir Güneş ve İbrahim Kemal Barış Dillioğlu da takip etti.

Kondisyon ve taktik ağırlıklı geçen idman; kuvvet, sıçrama ve sürat çalışmalarıyla başlayıp pas antrenmanıyla devam etti. Siyah-beyazlılar son bölümde çift kale taktik maç yaptı.

Beşiktaş, Tiran maçının hazırlıklarını yarın akşam tamamlayacak. İdman öncesinde teknik direktör Şenol Güneş, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde saat 18.00'de basın toplantısı düzenleyecek.

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