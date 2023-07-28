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Spor

Beşiktaş, Tirana mesaisine başladı!

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında Tirana ile karşılaşacak olan Beşiktaş, hazırlıklarına ara vermeden başladı.

AA28 Temmuz 2023 Cuma 16:05 - Güncelleme:
Beşiktaş, Tirana mesaisine başladı!
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UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında 3 Ağustos'ta Tirana ile Arnavutluk'ta karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Dünkü maçta forma giyen futbolcular, salonda yenilenme idmanı yaparak günü tamamlarken, diğer futbolcuların antrenmanı, pas çalışması sonrası dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Yarın izin yapacak siyah-beyazlı ekip Tirana maçının hazırlıklarına 30 Temmuz Pazar günü çift idmanla devam edecek.

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