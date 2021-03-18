Beşiktaş, TOFAŞ maçının lehine tescil edilmesini bekliyor

AA 18 Mart 2021 Perşembe 15:29 - Güncelleme: 18 Mart 2021 Perşembe 15:29

Yazılı bir açıklama yayımlayan Mesut Urgancılar, "TOFAŞ maçının lehimize tescil edilmesini bekliyoruz. Maçın başhakemi yetki aşımıyla açık bir kural hatası yaptı. TBF'nin talimatlara uygun olarak maçı lehimize tescil edip, adaleti sağlayacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Maçın tekrar oynanması kararını kabul etmeyeceklerini kaydeden Urgancılar, "Her biri ayrı milli servet olan sporcularımızın alın teri dökerek elde ettikleri haklı galibiyetin, basketbol tarihinde örneği olmayan bir uygulama ile ellerinden alınmamalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Beşiktaş Icrypex, TOFAŞ ile yaptığı maçta siyah-beyazlı oyuncu Ercan Osmani ile üç sayılık basket bularak 89-88 öne geçmesine rağmen, pozisyonu tekrar izleyen hakem heyeti, oyuncunun çizgiye bastığı ve topun dışarıda olduğu gerekçesiyle basketi iptal etmişti. TOFAŞ son 2 saniyede faul atışlarından bulduğu tek sayıyla sahadan 89-86 galip ayrılırken, siyah-beyaz kulüp de "kural hatası" gerekçesiyle TBF'ye başvurmuştu.