Beşiktaş toparlanamıyor! Son 15 yılın en kötüsü...

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu. 11 galibiyet, 3 beraberlik, 9 yenilgi sonucu 36 puanla dördüncü sırada bulunan siyah-beyazlılar, hem hücum hem de savunma anlamında sıkıntılar yaşıyor.

Sezon başından bu yana gerek teknik ekip gerekse kadro anlamında istikrarı bir türlü yakalayamayan Beşiktaş, son yılların en kötü dönemlerinden birinin içinde bulunuyor.

SON 15 YILIN EN KÖTÜSÜ



Defans hattını oturtamayan ve 23 maçta 16 farklı savunma rotasyonu deneyerek, ağlarında 31 gol gören İstanbul ekibi, kolay gol yemesine karşın gol atmakta da zorlanıyor. Beşiktaş, 2009-2010 sezonunda 30 gol bulduğu 23 haftalık periyodun ardından ligdeki en kısır dönemini yaşıyor.

Siyah-beyazlıların 2009-2010'dan sonra ligin ilk 23 haftasında attığı gol sayıları şöyle:

2010-2011

36 GOL

2011-2012

35 GOL

2012-2013

48 GOL

2013-2014

39 GOL

2014-2015

37 GOL

2015-2016

51 GOL

2016-2017

45 GOL

2017-2018

44 GOL

2018-2019

45 GOL

2019-2020

36 GOL

2020-2021

49 GOL

2021-2022

35 GOL

2022-2023

38 GOL

GOLCÜLER ETKİLİ OLAMADI



Gol açısından kısır bir dönemden geçen Beşiktaş, golcülerinden istediği performansı alamadı. Siyah-beyazlı ekibin ligdeki en golcü futbolcuları 5'er kez rakip fileleri sarsan genç oyuncu Semih Kılıçsoy ile Omar Colley. Bu isimleri 4'er golle Cenk Tosun, Rashica, Oxlade-Chamberlain ve Aboubabar takip etti. Kartal'da Muleka ile Gedson Fernandes'in 2'şer, Salih Uçan ve Ghezzal'ın da 1'er golü bulunuyor.

Beşiktaş'ın hanesine yazılan 1 gol ise Konyaspor mücadelesinde Uğurcan Yazğılı'nın kendi kalesine sarsmasından geldi.