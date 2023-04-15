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Spor

Beşiktaş, Trabzon'a ulaştı

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak Beşiktaş Trabzon'a ulaştı.

15 Nisan 2023 Cumartesi 18:19 - Güncelleme:
Beşiktaş, Trabzon'a ulaştı
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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de yarın oynayacağı Trabzonspor maçı için kente geldi.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında yarın Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu'nda saat 20.30'da Trabzonspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş bu maç için kente geldi. Türk Hava Yolları'na ait özel uçak ile 17.30 sıralarında Trabzon'a gelen siyah-beyazlı kafile güvenlik önlemlerinin alındığı havalimanında kendilerini bekleyen takım otobüsüne binerek konaklayacakları otele hareket etti.

Havalimanında bir grup taraftar ise Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e çiçek verdi.

Beşiktaş bu sezon çıktığı 27 resmi maçta 16 galibiyet, 7 beraberlik, 4 mağlubiyet alarak 55 puanla 3. sırada yer alıyor.

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