22 Mart 2026 Pazar / 4 Sevval 1447
  • Beşiktaş, Trabzonspor karşısında son çeyrekte kazandı
Spor

Beşiktaş, Trabzonspor karşısında son çeyrekte kazandı

Beşiktaş, ilk yarısını geride kapattığı maçta ikinci yarıda toparlanarak Trabzonspor'u 86-80 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekip bu galibiyetle ligdeki 19. zaferini elde etti.

AA22 Mart 2026 Pazar 20:15
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Beşiktaş GAİN, konuk ettiği Trabzonspor'u 86-80 yendi.

Siyah-beyazlı ekip, bu sonuçla ligdeki 19. galibiyetini elde etti. Bordo-mavili takım ise 7. mağlubiyetini yaşadı.

Salon: Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi

Hakemler: Zafer Yılmaz, Musa Kazım Çetin, Nazlı Çisil Güngör

Beşiktaş GAİN: Mathews 24, Dotson 6, Yiğit Arslan 8, Morgan 14, Zizic 14, Berk Uğurlu 8, Brown 10, Thomas 2, Kamagate

Trabzonspor: Reed 17, Yeboah 20, Hamm 8, Ege Arar 2, Taylor 7, Girard 6, Berk Demir 2, Dorukhan Engindeniz 2, Delgado 16, Tinkle

1. Periyot: 15-21

Devre: 36-47

3. Periyot: 63-64

