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Spor

Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor'a konuk olacak Beşiktaş, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

IHA11 Eylül 2024 Çarşamba 00:28 - Güncelleme:
Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, dört günlük iznin ardından bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Pas çalışmasıyla başlayan idman, 5'e 2 çalışmasıyla devam etti. Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Siyah-beyazlılar, Trabzonspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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