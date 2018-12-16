Beşiktaş Trabzonspor maçı ne zaman hangi kanalda Beşiktaş Trabzonspor canlı izleme linki

Beşiktaş Trabzonspor maçı ne zaman? BJK Trabzonspor maçı hangi kanalda? Beşiktaş Trabzonspor canlı izleme linki haberimizde! Spor tutkunlarını ekran başına kilitleyecek olan Beşiktaş Trabzonspor maçı canlı olarak nereden izlenecek? Beşiktaş maçı son dakika haberleri burada! Beşiktaş Trabzonspor maçı canlı skor takibi star.com.tr’de. BJK TS canlı izle... Süper Lig'in 16.hafta karşılaşmasında Beşiktaş kendi sahasında Trabzonspor ile karşılaşıyor. Beşiktaş - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler, canlı skor ve maçla ilgili detaylar haberimizde. İki takım taraftarlarının merak ettikleri soru ise BJK TS maçı canlı olarak nasıl izlenebilir? Bu maç öncesinde Roco ve Babel'in sakatlığı devam ederken Lens ve Caner Erkin'in durumları şüpheli. Gökhan Gönül de kadroda olacak ama onun da oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak. Trabzonspor'da ise kadro dışı olan Onur ve Burak dışınmda Kucka da sakatlığı nedeniyle oynayamıyor. Beşiktaş ile Trabzonspor, 16 Aralık Pazar günü saat 19.00'da karşı karşıya gelecek. 41.903 kişi kapasiteli Vodafone Park Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Bu müsabaka Bein Sports 1'den naklen yayınlanacak. İşte merak edilen son dakika haberler ve en son gelişmeler star.com.tr’de…

Beşiktaş Trabzonspor maçı ne zaman?

16 Aralık Pazar günü Vodafone Park’ta saat 19.00’da başlayacak maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak .

Muhtemel 11'ler

Beşiktaş: Karius, Gökhan,Necip, Vida, Adriano, Medel, Atiba, Quaresma, Ljajic, Mustafa (Lens), Güven

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hosseini, Toure, Novak, Onazi, Sosa, Yusuf, Abdülkadir, Anthony, Rodallega

Pepe, Babel ve Roco yine yok

Beşiktaş’ta sakatlıkları süren Pepe, Ryan Babel ve Enzo Roco, yarınki karşılaşmada da görev alamayacak. Caner Erkin ise takımla çalışmalara başlamasına rağmen teknik direktör Şenol Güneş’in Trabzonspor karşısında deneyimli isme şans vermesi beklenmiyor.

Sakatlıkları nedeniyle UEFA Avrupa Ligi’ndeki Malmö maçında oynayamayan Gökhan Gönül ve Jeremain Lens, Trabzonspor karşılaşması için gerçekleştirilen ilk idmana katıldı.

91. RANDEVU

Beşiktaş ve Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'deki 91 randevularına hazırlanıyorlar. İki takım arasında oynanan 90 maçta siyah-beyazlıların 36-32 üstünlüğü bulunuyor. 22 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Ligde Beşiktaş'ın attığı 128 gole, Trabzonspor 97 golle karşılık verdi.

13 MAÇ 1 KEZ MAĞLUBİYET

Beşiktaş, Trabzonspor ile Süper Lig'de yaptığı son 12 maçta sadece bir kez mağlup oldu. İki takım arasındaki son 12 randevuda siyah-beyazlılar 7, bordo-mavililer bir galibiyet aldı, 5 müsabaka da berabere sonuçlandı.

FARKLI SKORLAR

Beşiktaş, Trabzonspor karşısındaki en farklı skorlu galibiyetini 20 Kasım 1993'te İstanbul'da yapılan lig maçında 7-1'lik skorla aldı. Siyah-beyazlılar ayrıca, 2001-2002 ve 2003-2004 sezonlarında 5-0, 1994-1995'te de rakibini 4-0 yendi. Trabzonspor ise Beşiktaş karşısındaki en farklı skorlu galibiyetini 11 Mart 1997'de Ankara'daki Başbakanlık Kupası maçında 4-0'lık sonuçla elde etti.

Ligde 90 maç yaptılar

Beşiktaş ve Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'deki 91 randevularına hazırlanıyorlar. İki takım arasında oynanan 90 maçta siyah-beyazlıların 36-32 üstünlüğü bulunuyor. 22 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Ligde Beşiktaş'ın attığı 128 gole, Trabzonspor 97 golle karşılık verdi.

İstanbul'da Beşiktaş farkı

Beşiktaş, ev sahibi takım sıfatıyla İstanbul'da yaptığı maçlarda rakibine büyük üstünlük kurdu. İki takım İstanbul'da resmi ve özel 62 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda siyah-beyazlılar 32, bordo-mavililer 13 kez sahadan galip ayrılırken, taraflar 17 maçta ise eşitliği bozamadı. İstanbul'da Beşiktaş 99, Trabzonspor ise 45 gol attı. Siyah-beyazlılar, 2014-2015 sezonunda, Vodafone Park'ın yapımı nedeniyle Trabzonspor'u Konya'da ağırlamış, maçı 3-0 da kazanmıştı. Beşiktaş, İstanbul'da genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıttı. Ligde iki takım arasında İstanbul'da toplam 44 maç oynandı. Bunların 20'sini Beşiktaş, 12'sini Trabzonspor kazandı, 12 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Siyah-beyazlıların 69 golüne karşılık, bordo-mavililer 35 gol attı.

Beşiktaş son 13 maçta bir kez yenildi

Beşiktaş, Trabzonspor ile Süper Lig'de yaptığı son 12 maçta sadece bir kez mağlup oldu. İki takım arasındaki son 12 randevuda siyah-beyazlılar 7, bordo-mavililer bir galibiyet aldı, 5 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Taraflar arasında Süper Lig'de yapılan son 12 maçta alınan sonuçlar ise şöyle:

Sezon Maç Sonuç

2011-2012 Beşiktaş-Trabzonspor 1 - 1 (Süper Final)

2012-2013 Beşiktaş-Trabzonspor 1 - 1

Trabzonspor-Beşiktaş 0 - 0

2013-2014 Beşiktaş-Trabzonspor 2 - 0

Trabzonspor-Beşiktaş 1 - 1

2014-2015 Beşiktaş-Trabzonspor 3 - 0 (Konya'da oynandı)

Trabzonspor-Beşiktaş 0 - 2

2015-2016 Beşiktaş-Trabzonspor 1 - 2

Trabzonspor-Beşiktaş 0 - 2

2016-2017 Beşiktaş-Trabzonspor 2 - 1

Trabzonspor-Beşiktaş 3 - 4

2017-2018 Beşiktaş-Trabzonspor: 2-2

Trabzonspor-Beşiktaş: 0-2

Beşiktaş, Pepe ile yollarını ayırdı

Beşiktaş Kulübü, Portekizli futbolcu Pepe'nin sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

Siyah-beyazlı kulüpte şok bir ayrılık yaşandı. Yıllık 4 milyon 750 bin Euro ücret alan Pepe, yöneticilerle görüşüp, karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Devre arası Porto'ya gideceği konuşulan tecrübeli oyuncu için Çin kulüplerinin de devreye girdiği öğrenildi. 35 yaşındaki oyuncu yarın Trabzonspor maçında son kez Vodafone Park'a gelerek taraftarlarla vedalaşacak.