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Spor

Beşiktaş, Trabzonspor maçı öncesi taraftara açık antrenman yaptı

Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, açın hazırlıklarını Vodafone Park'ta taraftarlarının önünde sürdürdü. Siyah-beyazlılarda yeni teknik direktör Valerien Ismael, takımla ilk antrenmanına çıktı.

DHA1 Nisan 2022 Cuma 22:07 - Güncelleme: 1 Nisan 2022 Cuma 22:07
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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına Vodafone Park'ta taraftarlarının önünde gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Valerien Ismael yönetiminde basına açık olarak yapılan idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Kondisyon ve taktik çalışması gerçekleştiren siyah-beyazlılar; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla idmana başladı. Dar alanda yan top çalışması gerçekleştiren siyah-beyazlı ekip, yarım sahada uygulanan taktik programla antrenmanı tamamladı. Milli takımlarından dönen Cyle Larin ile Atiba Hutchinson, çalışmada yer almadı.

Antrenmanı Başkan Ahmet Nur Çebi, Genel Sekreter ve İcra Kurulu Başkanı Ahmet Mesut Urgancılar, Asbaşkan Fatih Hakan Avşar, TFF, UEFA ve Kamu Kurumları İle İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Erdoğan, Basketbol ve Gayrimenkul Geliştirmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Umut Şenol, Futbol Altyapı ve Tüm Branşlar Spor Okullarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Fidan ile Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı da izledi.

Siyah-beyazlı ekip, Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 13.00'te BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştireceği çalışmayla tamamlayacak ve hava yoluyla Trabzon'a giderek kampa girecek.

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