Beşiktaş, Trabzonspor maçına hazır

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında yarın Trabzonspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Beşiktaş, maç öncesi son antrenmanını yaparak hazırlıklarına tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, basına kapalı idman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan antrenmanda siyah-beyazlı ekip, Trabzonspor karşılaşmasının taktik çalışmalarını gerçekleştirdi.

Beşiktaş akşam saatlerinde özel uçakla Trabzon'a giderek kampa girecek.



BEŞİKTAŞ'IN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Süper Lig'de şu ana kadar 27 maça çıktı ve bunlardan 16 galibiyet, 7 beraberlik, 4 mağlubiyet alarak 55 puanla 3. sırada yer aldı.