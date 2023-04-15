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Spor

Beşiktaş, Trabzonspor maçına hazır

Beşiktaş, Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

AA15 Nisan 2023 Cumartesi 14:07 - Güncelleme:
Beşiktaş, Trabzonspor maçına hazır
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Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında yarın Trabzonspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Beşiktaş, maç öncesi son antrenmanını yaparak hazırlıklarına tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, basına kapalı idman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan antrenmanda siyah-beyazlı ekip, Trabzonspor karşılaşmasının taktik çalışmalarını gerçekleştirdi.

Beşiktaş akşam saatlerinde özel uçakla Trabzon'a giderek kampa girecek.

BEŞİKTAŞ'IN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Süper Lig'de şu ana kadar 27 maça çıktı ve bunlardan 16 galibiyet, 7 beraberlik, 4 mağlubiyet alarak 55 puanla 3. sırada yer aldı.

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