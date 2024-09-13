Beşiktaş ,Trabzonspor maçına hazırlanıyor!

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki antrenman, ısınma koşuları ve 5'e 2 çalışmasıyla başladı.

Pas çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Siyah-beyazlı ekip, Trabzonspor müsabakasının hazırlıklarını yarın sabah yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve saat 16.30'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Trabzon'a hareket edecek.

Beşiktaş antrenmanında Alex Oxlade-Chamberlain de yer aldı.