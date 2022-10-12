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Spor

Beşiktaş - Trabzonspor maçının hakemi belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler açıklanırken, Beşiktaş-Trabzonspor mücadelesinde Ali Şansalan'ın düdük çalacağı duyuruldu.

AA12 Ekim 2022 Çarşamba 13:31 - Güncelleme:
Beşiktaş - Trabzonspor maçının hakemi belli oldu
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Spor Toto Süper Lig'in 10. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler belirlendi.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre haftanın önemli mücadelesinde Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Ligde 10. hafta maçlarının hakemleri şöyle:

14 Ekim Cuma:

20.00 Corendon Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

15 Ekim Cumartesi:

14.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Atakaş Hatayspor: Volkan Bayarslan

17.00 Kasımpaşa-Adana Demirspor: Tugay Kaan Numanoğlu

20.00 Arabam.com Konyaspor-Gaziantep FK: Çağdaş Altay

20.00 Yukatel Kayserispor-Galatasaray: Arda Kardeşler

16 Ekim Pazar:

17.00 Medipol Başakşehir-İstanbulspor: Erkan Özdamar

20.00 Beşiktaş-Trabzonspor: Ali Şansalan

17 Ekim Pazartesi:

20.00 Demir Grup Sivasspor-Bitexen Giresunspor: Bahattin Şimşek

20.00 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe: Halil Umut Meler

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