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Spor

Beşiktaş Trabzonspor maçının taktiğini çalıştı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı saha ve salon çalışmalarıyla sürdürdü.

IHA12 Ekim 2022 Çarşamba 15:37 - Güncelleme:
Beşiktaş Trabzonspor maçının taktiğini çalıştı
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Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında 16 Ekim Pazar günü sahasında karşılaşacağı Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Valerien Ismael'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Aktivasyon, koşu ve pas çalışmalarıyla başlayan idmanın saha etabı, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı. Siyah-beyazlılar, antrenmanın salon etabında ise üç grup halinde değişmeli olarak; denge, kuvvet ve güçlendirme çalışmaları gerçekleştirdi.

Beşiktaş, Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 11.00'de BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

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