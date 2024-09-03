Beşiktaş, Trabzonspor mesaisine başladı

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor'a konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarına 1 günlük aranın ardından başladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, yardımcı antrenörler Jean Paul van Gastel ile Serdar Topraktepe yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışma yapıldı.

Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un izinli olması nedeniyle yer almadığı idmana, 19 yaş altı takımın kalecisi Mehmet Tuğra Yeşilyurt ile 17 yaş altı takımın file bekçisi Bilal Buğra Genç de katıldı. Yeşilyurt ile Genç, milli ara boyunca A takımla çalışacak.

Sivasspor karşısında forma giyen oyuncuların salonda yenilenme çalışması yaptığı antrenmanda diğer futbolcular, pas ve duran top organizasyonlarının ardından minyatür kale maçla idmanı tamamladı.

Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam edecek.