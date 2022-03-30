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Spor

Beşiktaş Trabzonspor'a hazırlanıyor

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

AA30 Mart 2022 Çarşamba 17:35 - Güncelleme: 30 Mart 2022 Çarşamba 17:35
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Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Pazar günü lider Trabzonspor'a konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Koordinasyon çalışmasıyla devam eden idman, çift kale taktik maçla tamamlandı.

Milli takım kamplarından dönen Domagoj Vida ile Rıdvan Yılmaz yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Beşiktaş, Trabzonspor müsabakasının hazırlıklarına 1 Nisan Cuma günü Vodafone Park'ta taraftara ve basına açık yapılacak antrenmanla devam edecek.

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