Beşiktaş, Trabzonspor'a konuk oluyor

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında yarın Trabzonspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak haftanın kapanış karşılaşması, saat 20.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

Beşiktaş, Süper Lig'in geride kalan bölümünde oynadığı 27 maçta 16 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Siyah-beyazlı takım, hanesine yazdırdığı 55 puanla haftaya 3. sırada girdi.

Son şampiyon Trabzonspor ise ligde çıktığı müsabakaların 13'ünü kazandı, 5'inde berabere kaldı ve 9'undan mağlup ayrıldı. 44 puanı bulunan bordo-mavili ekip, averajla 6. basamakta yer alıyor.

Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan maç 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.

SON 5 MAÇINI KAZANDI



Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 5 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

Siyah-beyazlılar, bu maçlarda MKE Ankaragücü, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Fenerbahçe ve Giresunspor'u mağlup etti.

Söz konusu müsabakalarda 14 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 5 gol gördü.

Şenol Güneş'in teknik direktörlüğe getirilmesinin ardından çıkışa geçen ve son haftalarda oynadığı futbolla dikkati çeken siyah-beyazlı ekip, Trabzonspor'a üstünlük kurarak bu sezon ilk kez 6 maçlık galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor.

BEŞİKTAŞ'TA 3 EKSİK



Siyah-beyazlı takımda 3 futbolcu, Trabzonspor karşısında takımdaki yerlerini alamayacak.

Sakatlığı bulunan futbolculardan Cenk Tosun ve ameliyat edilen Tayyip Talha Sanuç ile sarı kart cezalısı Amir Hadziahmetovic, müsabakada forma giyemeyecek.