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Spor

Beşiktaş, transfer bombasını patlattı! Resmen duyuruldu

Yeni sezon için transfer çalışömalarına başlayan beşiktaş'ta gözler birçok mevki için yapılacak transferlere çevrildi. Siyah-beyazlılar, Avrupa kupaları ve Spor Toto Süper Lig'de başarılı olacak bir kadro planlarken sağ kanat mevkisi için gündeme sürpriz bir isim geldi. Beşiktaş, yıldız oyuncuyu kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor. İşte detaylar...

Star Gazetesi6 Temmuz 2023 Perşembe 19:18 - Güncelleme:
Beşiktaş, transfer bombasını patlattı! Resmen duyuruldu
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İspanyol basınının önde gelen gazetelerinden Marca'nın yaptığı habere göre Beşiktaş, Valencia'nın yıldız oyuncusu Samu Castillejo ile ilgileniyor. Özellikle sağ kanat mevkisinde bulunan oyuncuların formsuzluğu sebebiyle net bir oyuncu ile bu bölgeyi güçlendirmek isteyen Beşiktaş, İspanyol oyuncu Samu Castillejo'yu gözüne kestirdi.

BEŞİKTAŞ'IN GÖZÜ SAMU CASTİLLEJO'DA

Yıldız oyuncu Samu Castıllejo'nun kulübü 2025 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor. Başarılı oyuncu her ne kadar gelecek sezon da takımında forma giymek istese de Valencia'nın teknik patronu Ruben Baraja oyuncuyu gelecek sezonun kadro yapılanmasında düşünmüyor. Bu sebeple öncelikle bonservisli satış ile yollarını ayırmak istiyor. Beşiktaş ise yıldız oyuncuyu uygun bir maliyet ile kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor.

BU SEZON SAMU CASTILLEJO

Valencia ile geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda toplamda 26 maça çıkan yıldız isim Samu Castillejo, 4 gol atarken takımına asist katkısı sunamadı.

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