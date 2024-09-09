Yaz transfer döneminde yaptığı takviyelerle birlikte sezona fırtına gibi başlayan Beşiktaş'ın gündemine dünyaca ünlü isimler girdi. Al Nassr'la ayrılığın eşiğinde olan Sadio Mane için Suudi Arabistan basını vedanın kesin olduğunu yazıyor. Beşiktaş'ın daha önce de görüşme yaptığı yıldız hücumcu için söylentiler kuvvetlendi.

Avrupa'da transfer döneminin kapanması nedeniyle Kara Kartal, Mane'de favori olarak gösteriliyor. Ancak devamlılık problemi nedeniyle Mane'ye karşı şüpheler var.

Bir başka bomba ise Milan'ın yıldızı Rafael Leao. İtalyan ekibiyle problem yaşayan Portekizli kanat-forvet, ayrılık ateşini yaktı. Gazeteci Andrea Losapio, "Leao'nun uzun bir kontratı var ama Jorge Mendes her yerde takım arıyor" şeklinde bir haber paylaştı. Siyah-Beyazlı taraftarlar sosyal medyada açtığı etiketlerle yönetimin Leao için tüm kozları oynamasını istedi. 100 milyon euroluk Victor Osimhen'in Napoli'den G.Saray'a kiralık gelmesinden sonra Kartal'da Leao heyecanı başladı.