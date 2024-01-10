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Spor

Beşiktaş transferde perdeyi açtı! Jonas Svensson resmen açıklandı

Beşiktaş ara transfer dönemine hızlı giriş yaptı. Siyah-beyazlılar, Adana Demirspor'dan ayrılan Jonas Svensson'u kadrosuna kattığını resmen açıkladı. İşte detaylar...

10 Ocak 2024 Çarşamba 12:20 - Güncelleme:
Beşiktaş transferde perdeyi açtı! Jonas Svensson resmen açıklandı
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Teknik direktörlük görevine Fernando Santos'u getiren Beşiktaş, ara transfer dönemindeki ilk takviyesini de açıkladı.

Siyah-beyazlı ekip, Adana Demirspor'dan ayrılan Jonas Svensson'u kadrosuna kattığını açıkladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz, 2023-24 sezonu devre arası transfer çalışmaları kapsamında Norveçli defans oyuncusu Jonas Svensson ile sözleşme imzalamıştır.

Jonas Svensson'a Beşiktaş ailesine hoş geldin der, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz."

BU SEZON PERFORMANSI

30 yaşındaki sağ bek oyuncusu, bu sezon Adana Demirspor'da çıktığı 20 maçta 1 gol, 3 asistlik performans sergilemişti.

İşte Beşiktaş'ın paylaşımı:

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