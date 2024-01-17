Yeni başkan Hasan Arat ile transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş için sürpriz bir isim gündeme geldi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Beşiktaş, Arsenal'in kadroda düşünmediği eski oyuncusu Muhammed Elneny ile ilgileniyor.

MAAŞINDAN KURTULMAK İSTİYOR

Habere göre İngiliz devi, kadroda düşünmediği Mısırlı orta sahayı kesin olarak takımdan gönderecek. Arsenal, yıllık maaşı yaklaşık 4,5 milyon euro olan Elneny için kış transfer döneminde gelecek teklifleri değerlendirecek.

ARABİSTAN'DAN RAKİPLER VAR

Öte yandan oyuncunun Beşiktaş'ın yanı sıra Suudi Arabistan'dan da teklifler aldığı ifade edildi.

İngiliz deviyle sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Elneny, 2019-2020 yılları arasında kiralık olarak Beşiktaş forması giydi.

Beşiktaş ile o dönem 36 maça çıkan 31 yaşındaki Mısırlı oyuncu, 1 gol ve 4 asist yaptı.