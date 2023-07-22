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Spor

Beşiktaş transferde vites arttırdı! Yeni hedef: Dodi Lukebakio

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gelecek sezon kadro çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Herta Berlin forması giyen deneyimli kanat oyuncusu Dodi Lukebakio'yu kadrosuna katmak için girişimlerde bulundu.

22 Temmuz 2023 Cumartesi 12:53 - Güncelleme:
Beşiktaş transferde vites arttırdı! Yeni hedef: Dodi Lukebakio
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Transferde atağa kalkan Beşiktaş, eksik bölgelere takviye yapmak için harekete geçti.

Alman basını, Beşiktaş'ın teklif yaptığı futbolcuyu açıkladı.

HEDEF LUKEBAKIO

Kicker'in haberine göre Beşiktaş, Hertha Berlin'in Belçikalı kanat oyuncusu Dodi Lukebakio için girişimlerde bulundu. Haberde Beşiktaş'ın 25 yaşındaki futbolcu için Hertha Berlin'e 3.5 milyon euro+sonraki satıştan yüzde 50 pay teklif ettiği ifade edildi.

33 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Hertha Berlin formasıyla 33 resmi maça çıkan Dodi Lukebakio bu karşılaşmalarda 12 gol, 3 asistlik katkı sağladı.

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