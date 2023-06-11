Siyah-Beyazlılar, Everton'la sözleşmesi sona eren Kolombiyalı stoper Yerry Mina'ya kancayı takmıştı. 28 yaşındaki futbolcunun menajeriyle yapılan temaslarda 2.5 milyon Euro maaş, artı 3 milyon Euro imza parası ve üç senelik kontrat talepleriyle karşılaşan Kartal, yıllık 3.5 milyon Euro maliyeti fazla bulmuştu. Tecrübeli oyuncunun temsilcisiyle pazarlıklarını sürdüren Kartal, stoper hattı için yeni birisini daha radarına aldı. Siyah-Beyazlılar, rotasını İtalya'da Hellas Verona forması giyen Isak Hien'e çevirdi.

GİRİŞİMLER BAŞLIYOR



Daha önce de kulübün gündemine gelen Burkina Faso asıllı İsveçli futbolcu için girişimler başlayacak. 24 yaşındaki 1,91'lik stoper, savunmadaki başarılı görüntüsüyle dikkat çekiyor. 1.91 boyundaki futbolcunun piyasa değeri 6 milyon Euro seviyesinde... Hien, daha önce; Djurgarden, Vasalunds ve Djursholm takımlarında forma giymişti.