İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Temmuz 2025 Cuma / 23 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,3798
  • EURO
    46,9736
  • ALTIN
    4338.11
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş transferden vazgeçmişti! Kyle Walker-Peters'ın yeni takımı belli oldu
Spor

Beşiktaş transferden vazgeçmişti! Kyle Walker-Peters'ın yeni takımı belli oldu

Beşiktaş, İstanbul'a gelmek için ekstra süre talep eden Kyle Walker-Peters'ın transferinden vazgeçildiğini açıklamıştı. Öte yandan İngiliz sağ bekin West Ham United ile anlaştığı belirtildi.

Haber Merkezi18 Temmuz 2025 Cuma 09:44 - Güncelleme:
Beşiktaş transferden vazgeçmişti! Kyle Walker-Peters'ın yeni takımı belli oldu
ABONE OL

Southampton forması giyen Kyle Walker-Peters, Premier League ekibi West Ham United ile 3 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Beşiktaş ile yapılan görüşmelerin sonuçsuz kalmasının ardından 28 yaşındaki sağ bek, West Ham'ın teklifini kabul etti. Taraflar arasındaki görüşmelerin hızlı ilerlediği ve sözleşmenin 2028 yılına kadar geçerli olacağı öğrenildi.

Resmi imzaların atılmasıyla birlikte Walker-Peters, kariyerine yeniden Premier League'de devam edecek.

SEZON KARNESİ

Geçen sezon İngiliz ekibiyle 35 karşılaşmada görev alan Kyle Walker-Peters, 2 asistlik performans sergiledi.

ÖNERİLEN VİDEO

Marmaris'te şok görüntüler: Eğlence mekanı çalışanları kadın turistleri darp etti: 5 gözaltı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.