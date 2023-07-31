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Spor

Beşiktaş transferi bitirdi! Ante Rebic, KAP'a bildirildi

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Ante Rebic'te mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlılar, Ante Rebic transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

31 Temmuz 2023 Pazartesi 13:49 - Güncelleme:
Beşiktaş transferi bitirdi! Ante Rebic, KAP'a bildirildi
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Beşiktaş, Ante Rebic transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

İşte Beşiktaş'ın KAP'a yaptığı açıklama:

"Profesyonel futbolcu Ante Rebic'in transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü AC MILAN SPA ile görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

BONSERVİSİ 1.5 MİLYON EURO

Siyah-beyazlılar Rebic için Milan'a 500 bin Euro ve performansa bağlı 1 milyon Euro olmak üzere toplam 1,5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

2 YILLIK İMZA ATACAK

Ante Rebic, Beşiktaş ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak. Rebic, Beşiktaş'tan sezon başına 2.5 milyon euro net ücret alacak.

ANTE REBIC'İN İLK SÖZLERİ

Hırvat yıldız, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Burada olduğum için mutluyum. Yakın zamanda arkadaşlarımla ve hocamla tanışmak istiyorum" diye konuştu.

Rebic, Beşiktaş'ta giyeceği forma numarası için "7 numarayı seçtim" sözlerini kullandı.

Rebic, son olarak Beşiktaş'a gelmeden önce Domagoj Vida ile konuştuğunu söyledi ve, "Vida ile konuştum. Gayet güzel konuştu, her şey olumlu." dedi.

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