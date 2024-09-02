Kanat takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş, Benfica'dan Joao Mario için geri sayıma geçti.

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Beşiktaş, Benfica'da forma giyen Mario ile anlaşma sağladı.

Beşiktaş ile Benfica arasında yapılan görüşmeler tamamlandı. 31 yaşındaki futbolcunun siyah-beyazlı takıma transferinde mutlu sona ulaşıldı. Mario, salı günü (yarın) İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

JOAO MARIO KİMDİR?

Joao Mario, 19 Ocak 1993 tarihinde Porto'da dünyaya geldi. Etkili sağ ayağı ve çabukluğuyla tanınan sol kanat oyuncusu 2016 yılında 35 milyon Euro piyasa değerine kadar ulaşmıştı.

Porto altyapısında futbola başlayan oyuncu Sporting Lizbon, İnter, West Ham, Lokomotiv Moskova, Benfica gibi önemli takımlarda forma giydi.

2016-2017 sezonunda Sporting Lizbon takımından 44,78 milyon euroluk bonservis bedeliyle İnter'e transfer olan oyuncu ses getirmişti.

Joao Mario geçtiğimiz sezon toplam 51 karşılaşmada süre alırken 9 gol ve 4 asistlik katkı verdi.

Benfica kariyerinde 149 maçta süre alan oyuncu 36 gol ve 26 asistlik katkı verdi. Sporting Lizbon'da ise 127 maçta oynayan Mario, 16 gol ve 20 asist üretti. Oyuncunun kariyerinde 441 maçı bulunurken 61 gol ve 84 asist yaptı.

Joao Mario hayırlı uğurlu olsun!

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