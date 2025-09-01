Beşiktaş, uzun süredir gündeminde yer alan Vaclav Cerny transferinde mutlu sona ulaştı.

Beşiktaş, Cerny transferi için Wolfsburg ile anlaşma sağladı. Siyah-beyazlılar, Çek futbolcu ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayacak. Cerny, transferini tamamlamak için kısa süre içerisinde İstanbul'a gelecek.

ÖDENECEK BONSERVİS

Beşiktaş, Vaclav Cerny için 6-7 milyon euro civarında bonservis ödeyecek. Siyah-beyazlılar, bonservis bedelini 2029 yılına dek taksitler halinde ödeyecek.

Geride kalan sezonu Rangers'ta kiralık olarak geçiren Veclav Cerny, İskoç temsilcisinde çıktığı 52 resmi maçta 18 gol attı ve 9 asist yaptı.