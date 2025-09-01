İSTANBUL 30°C / 20°C
Spor

Beşiktaş transferi bitiriyor! Vaclav Cerny'de mutlu son

Takımın başına teknik direktör Sergen Yalçın'ın geçmesiyle transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş'ta sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlı ekip, bir süredir gündeminde olan Vaclav Cerny için kulübü Wolfsburg ile anlaşma sağladı. İşte detaylar...

1 Eylül 2025 Pazartesi 14:43
Beşiktaş transferi bitiriyor! Vaclav Cerny'de mutlu son
Beşiktaş, uzun süredir gündeminde yer alan Vaclav Cerny transferinde mutlu sona ulaştı.

Beşiktaş, Cerny transferi için Wolfsburg ile anlaşma sağladı. Siyah-beyazlılar, Çek futbolcu ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayacak. Cerny, transferini tamamlamak için kısa süre içerisinde İstanbul'a gelecek.

ÖDENECEK BONSERVİS

Beşiktaş, Vaclav Cerny için 6-7 milyon euro civarında bonservis ödeyecek. Siyah-beyazlılar, bonservis bedelini 2029 yılına dek taksitler halinde ödeyecek.

Geride kalan sezonu Rangers'ta kiralık olarak geçiren Veclav Cerny, İskoç temsilcisinde çıktığı 52 resmi maçta 18 gol attı ve 9 asist yaptı.

Popüler Haberler
