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Spor

Beşiktaş transferi bitiriyor! William Carvalho'da sona doğru

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, bir takviyede daha bulunmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar, Real Betis'te forma giyen William Carvalho ile anlaşmaya vardı. İşte detaylar...

Fanatik16 Ocak 2024 Salı 09:19 - Güncelleme:
Beşiktaş transferi bitiriyor! William Carvalho'da sona doğru
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Amir Hadziahmetovic'in sezonu kapatması sonrasında transferde önceliği ön liberoya veren Beşiktaş, yıldız futbolcu ile anlaşma sağladı. İki kulüp arasındaki mali konuların çözülmesi sonrası transferin bitmesi bekleniyor.

CARVALHO'YLA SONA DOĞRU

Amir Hadziahmetovic'in sezonu kapatması sonrasında transferde önceliği ön liberoya veren Beşiktaş, son olarak İspanya La Liga ekiplerinden Real Betis forması giyen William Carvalho'nun üzerine yoğunlaştı.

Kulübüyle sözleşmesi 2026 yılında sona erecek olan 31 yaşındaki Portekizli'yi kadrosuna katmak için girişimlerde bulunan yönetim, tecrübeli ismin kiralanması konusunda Yeşil-Beyazlılar'la anlaştı. Deneyimli isim de Portekizli teknik adam Fernando Santos'la konuşup yeşil ışık yaktı. Yönetim, mali konuları da çözüp transferi tamamlamayı amaçlıyor.

KİRALAMA BEDELİ...

Siyah-Beyazlılar, Carvalho'yu sezon sonuna kadar bedelsiz olarak kiralayıp 6 aylık maaşını vermek istiyor ve sözleşmede satın alma opsiyonu talep ediyor. Betis ise kiralama bedelinde ısrarcı... Bu konunun da en yakın süre içinde finalize edilmesi bekleniyor.

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