Beşiktaş transferi her an bitirebilir
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan gelecek rapor doğrultusunda kadroya katılabilir.
Pazartesi günü Avcı'dan gelecek rapor doğrultusunda Mert Müldür siyah-beyazlı kulübe transfer olacak.
(TRT Spor)
Pazartesi günü Avcı'dan gelecek rapor doğrultusunda Mert Müldür siyah-beyazlı kulübe transfer olacak.
(TRT Spor)
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