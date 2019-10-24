UEFA Avrupa Ligi K Grubu üçüncü hafta maçında Beşiktaş, Braga'yı konuk etti.

Siyah - beyazlılar, karşılaşmadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılırken, 5 isme taraftarlardan büyük tepki geldi.

OĞUZHAN VE NECİP, ÇIKARKEN TEPKİ GÖRDÜ

Karşılaşmanın 61. dakikasında yerini 2000 doğumlu Kartal Yılmaz'a bırakan Oğuzhan Özyakup, siyah - beyazlı taraftarların ıslıklı tepkisiyle kenara geldi.

Öte yandan 67. dakikada yerini Umut Nayir'a bırakan Necip Uysal da Beşiktaşlı taraftarların büyük protestosuyla kenara gelen bir diğer isim oldu.

CANER, LJAJIC VE BOYD'A YÜKSEK ISLIK

Beşiktaş'ın 80. dakikada Eduardo'nun attığı golle 2-1 geriye düşmesinin ardından tribünler, top her ayaklarına geldiğinde Caner Erkin, Tyler Boyd ve skor 1-1'ken penaltı kaçıran Adem Ljajic'i ıslıklarla protesto etti.