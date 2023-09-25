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Spor

Beşiktaş tribünlerinden galibiyete rağmen protesto!

Beşiktaş taraftarı, dün oynanan maçta takımlarına tam destek verdi. Ancak son düdükle birlikte galibiyete rağmen tribünlerden 'Yönetim istifa' tezahüratları yükseldi.

Fanatik25 Eylül 2023 Pazartesi 10:31 - Güncelleme:
Beşiktaş tribünlerinden galibiyete rağmen protesto!
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Beşiktaş'ın dün gündüz maçında Kayserispor'u ağırladığı mücadelede siyah beyazlı taraftarlar Beşiktaş Stadı'nın büyük bölümünü doldurdu. Futbolcular sahaya çıktıkları an desteğe başlayan futbolseverler, oyuncuları tek tek tribüne çağırıp yumruk şov yaptırdı. Karşılaşmada başlama düdüğünün çalması sonrasında tribünden tezahürat şov başladı. Karşılaşmanın ikinci yarısının başında gelen Kayserispor golüne rağmen takımlarını desteklemeyi sürdüren taraftarlar, sonrasında gelen Beşiktaş gollerinin ardından sahadan mutlu ayrıldı.

İLKLERİ YAŞADILAR

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, evinde Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. Siyah-Beyazlılar'a galibiyeti getiren goller, 56. dakikada Aboubakar ve 62'de Alex-Oxlade Chamberlain'den geldi. Aboubakar bu sezon ligdeki ilk golünü kaydederken Chamberlain de Siyah-Beyazlı formayla siftah yaptı.

'YÖNETİM İSTİFA' SESLERİ

Oyunun son dakikalarında tribünlerin bir bölümünden 'yönetim istifa' tezahüratlarının yapılması da dikkat çekti.

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