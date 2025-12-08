Beşiktaş'ın sahasında Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldığı mücadelenin ardından siyah-beyazlı taraftarlar, yönetimi ve Teknik Direktör Sergen Yalçın'ı istifaya davet etti.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı. Evinde oynadığı son 4 iç saha maçında da galibiyetle tanışamayan siyah-beyazlılarda taraftarlar hakemin bitiş düdüğünün ardından hem yönetime hem de Teknik Direktör Sergen Yalçın'a tepki gösterdi.

Beşiktaş taraftarları, 'Yönetim istifa', 'Sergen Yalçın istifa' ve 'Serdal Adalı hesap versene' tezahüratlarında bulundu.