Beşiktaş'ta teknik direktörün yanı sıra transfer çalışmaları da devam ediyor. Mart ayı sonunda Hüseyin Yücel başkanlığında oluşturulan transfer komitesi ise yıldız bir ismi kadroya katmak için arayışlarda.

İLK ADAY DI MARIA

Yeni sezonda tribünleri coşturacak yıldız bir ismi de kadroya katmayı hedefleyen komitenin gündemine gelen isimlerin başında Benfica'dan ayrılacak olan Angel Di Maria geliyor. 36 yaşındaki Arjantinli oyuncu kalitesi ve tecrübesiyle birçok kulübün radarında.

Portekiz ekibinden ayrıldıktan sonna MLS'e gideceği konuşulan Arjantinli yıldız Angel Di Maria'nın transferi şimdilik zor görünse de siyah-beyazlılar tecrübeli oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.

Beşiktaş yönetimi, asıl mevkii sağ kanat olan ama sol kanat ve on numara mevkilerinde de görev yapabilen Di Maria için sezon sonunda tüm şartlarını zorlayacak.

47 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Benfica formasıyla 47 resmi maça çıkan Angel Di Maria bu karşılaşmalarda 16 gol, 15 asistlik skor katkısı sağladı.