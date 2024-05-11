İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Mayıs 2024 Cumartesi / 4 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2234
  • EURO
    34,9331
  • ALTIN
    2444.47
  • BIST100
    10218.6
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş tüm şartları zorlayacak! Di Maria için büyük seferberlik
Spor

Beşiktaş tüm şartları zorlayacak! Di Maria için büyük seferberlik

Teknik direktör arayışlarının yanı sıra yıldız bir ismi de kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş'ta çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Siyah beyazlı ekip Benfica ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Angel Di Maria için tüm şartları zorlamaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Sabah11 Mayıs 2024 Cumartesi 14:31 - Güncelleme:
Beşiktaş tüm şartları zorlayacak! Di Maria için büyük seferberlik
ABONE OL

Beşiktaş'ta teknik direktörün yanı sıra transfer çalışmaları da devam ediyor. Mart ayı sonunda Hüseyin Yücel başkanlığında oluşturulan transfer komitesi ise yıldız bir ismi kadroya katmak için arayışlarda.

İLK ADAY DI MARIA

Yeni sezonda tribünleri coşturacak yıldız bir ismi de kadroya katmayı hedefleyen komitenin gündemine gelen isimlerin başında Benfica'dan ayrılacak olan Angel Di Maria geliyor. 36 yaşındaki Arjantinli oyuncu kalitesi ve tecrübesiyle birçok kulübün radarında.

Portekiz ekibinden ayrıldıktan sonna MLS'e gideceği konuşulan Arjantinli yıldız Angel Di Maria'nın transferi şimdilik zor görünse de siyah-beyazlılar tecrübeli oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.

Beşiktaş yönetimi, asıl mevkii sağ kanat olan ama sol kanat ve on numara mevkilerinde de görev yapabilen Di Maria için sezon sonunda tüm şartlarını zorlayacak.

47 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Benfica formasıyla 47 resmi maça çıkan Angel Di Maria bu karşılaşmalarda 16 gol, 15 asistlik skor katkısı sağladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.