İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ocak 2025 Çarşamba / 30 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,7706
  • EURO
    37,3274
  • ALTIN
    3178.32
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Beşiktaş, Twente maçına hazır

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında Hollanda ekibi Twente ile karşılaşacak olan Beşiktaş maçın hazırlıklarını tamamladı.

IHA29 Ocak 2025 Çarşamba 11:42 - Güncelleme:
Beşiktaş, Twente maçına hazır
ABONE OL

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında yarın Hollanda ekibi Twente ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

BJK Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas ve top kapma çalışmaları yapan siyah-beyazlılar, antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Twente müsabakasının taktiği üzerinde durdu.

Beşiktaş'ta gribal enfeksiyon geçiren Cher Ndour ile transfer görüşmeleri yapan Jean Onana idmanda yer almadı. Sakatlıklarını atlatan Emirhan Topçu ve Jonas Svensson ise antrenmana katıldı.

Siyah-beyazlı takım, saat 15.00'te Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Münster şehrine hareket edecek. Ardından karayoluyla maçın oynanacağı Enschede şehrine geçecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.